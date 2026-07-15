Informations pratiques

Angers

Balade découverte de l’Île Saint-Aubin

Île Saint-Aubin Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29

Cet espace naturel exceptionnel de 600 ha, dont 200ha entretenus par les chasseurs, est une véritable halte pour des milliers d’oiseaux migrateurs Canards souchet, Sarcelles d’hiver, Oies cendrée s’y reposent avant de poursuivre leur route vers le nord. .

Île Saint-Aubin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 15 00 fdc49@chasseurdefrance.com

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English :

L’événement Balade découverte de l’Île Saint-Aubin Angers a été mis à jour le 2026-07-12 par Destination Angers