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Balade découverte de l’Île Saint-Aubin Angers

mercredi 22 juillet 2026 · Angers

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Île Saint-Aubin
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Angers

Balade découverte de l’Île Saint-Aubin

Île Saint-Aubin Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29

Cet espace naturel exceptionnel de 600 ha, dont 200ha entretenus par les chasseurs, est une véritable halte pour des milliers d’oiseaux migrateurs Canards souchet, Sarcelles d’hiver, Oies cendrée s’y reposent avant de poursuivre leur route vers le nord.   .

Île Saint-Aubin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 15 00  fdc49@chasseurdefrance.com

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English :

L’événement Balade découverte de l’Île Saint-Aubin Angers a été mis à jour le 2026-07-12 par Destination Angers

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