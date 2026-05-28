Angers

Festival Cordes de Loire

4 bd Arago Angers Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17 21:45:00

Date(s) :

2026-07-17

Le Festival des Cordes de Loire jouera à nouveau cet été, au sein de l’exposition Aubusson tisse Tolkien .

4 bd Arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 18 45 serviceculturel.musees@ville.angers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Cordes de Loire Angers a été mis à jour le 2026-05-26 par Destination Angers