Festival Cordes de Loire Angers
Festival Cordes de Loire Angers vendredi 17 juillet 2026.
Angers
Festival Cordes de Loire
4 bd Arago Angers Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17 21:45:00
Date(s) :
2026-07-17
Le Festival des Cordes de Loire jouera à nouveau cet été, au sein de l’exposition Aubusson tisse Tolkien .
4 bd Arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 18 45 serviceculturel.musees@ville.angers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Cordes de Loire Angers a été mis à jour le 2026-05-26 par Destination Angers
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Saison 2025/2026 au Grand Théâtre d’Angers Angers 28 mai 2026
- Bulles de Culture Apéritives Mini Rue St Laud, mémoire d’1 ville Angers 29 mai 2026
- Nature is Bike Angers 30 mai 2026
- Terra Nocta Terra Botanica Angers 30 mai 2026
- Angers Guinguette Angers 30 mai 2026