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Festival Cordes de Loire Angers

Festival Cordes de Loire Angers vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : 4 bd Arago

Ville : 49000 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 7 7

Angers

Festival Cordes de Loire

4 bd Arago Angers Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17 21:45:00

Date(s) :
2026-07-17

Le Festival des Cordes de Loire jouera à nouveau cet été, au sein de l’exposition Aubusson tisse Tolkien   .

4 bd Arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 18 45  serviceculturel.musees@ville.angers.fr

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English :

L’événement Festival Cordes de Loire Angers a été mis à jour le 2026-05-26 par Destination Angers

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