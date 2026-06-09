Angers

Concert-Dessiné Etienne Davodeau et Titi Robin

14 Rue du Musée Angers Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Concert-Dessiné d’ Etienne Davodeau et Titi Robin dans le cadre de l’exposition Collectionner le 18e. Angers invite les dessins du Louvre . .

14 Rue du Musée Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 serviceculturel.musees@ville.angers.fr

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English :

L’événement Concert-Dessiné Etienne Davodeau et Titi Robin Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers