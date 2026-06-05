Échappées d’art Découverte des œuvres en tramway (ligne tramway B) devant la rose des sables Angers
Échappées d’art Découverte des œuvres en tramway (ligne tramway B) devant la rose des sables Angers mercredi 1 juillet 2026.
Angers
Échappées d’art Découverte des œuvres en tramway (ligne tramway B)
devant la rose des sables Monplaisir Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 16:30:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-29 2026-09-16 2026-09-26
Accompagnés par un médiateur passionné de street art, découvrez une sélection d’œuvres d’Echappées d’Art visibles sur la ligne B du tramway. .
devant la rose des sables Monplaisir Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
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L’événement Échappées d’art Découverte des œuvres en tramway (ligne tramway B) Angers a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Angers
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