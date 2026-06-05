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Échappées d’art Découverte des œuvres en tramway (ligne tramway B) devant la rose des sables Angers

Échappées d’art Découverte des œuvres en tramway (ligne tramway B) devant la rose des sables Angers mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : devant la rose des sables

Adresse : Monplaisir

Ville : 49000 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Angers

Échappées d’art Découverte des œuvres en tramway (ligne tramway B)

devant la rose des sables Monplaisir Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 16:30:00
fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-29 2026-09-16 2026-09-26

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devant la rose des sables Monplaisir Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00  officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement Échappées d’art Découverte des œuvres en tramway (ligne tramway B) Angers a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Angers

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