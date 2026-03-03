Angers, côté vigne: visite insolite à l’Abbaye Saint-Nicolas Angers

Angers, côté vigne: visite insolite à l’Abbaye Saint-Nicolas

6 rue Ambroise Paré Angers Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 16:00:00

fin : 2026-05-15 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Partez pour une visite insolite mêlant histoire, vigne urbaine et dégustation de cuvées locales au cœur de l’abbaye Saint-Nicolas. .

6 rue Ambroise Paré Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

