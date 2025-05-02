Angers, le quartier médiéval de la Doutre En bas du Pont des Arts et Métiers, côté Doutre Angers

Angers, le quartier médiéval de la Doutre En bas du Pont des Arts et Métiers, côté Doutre Angers jeudi 21 août 2025.

En bas du Pont des Arts et Métiers, côté Doutre 8 Quai Robert Fèvre Angers Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-08-21 15:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-08-21 2025-10-11 2025-12-13

Lors de cette visite, explorez un quartier authentique, découvrez des trésors médiévaux, maisons en pan de bois, hôtels particuliers et édifices religieux. .

8 Quai Robert Fèvre Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00

