Angers : patrimoines en transformation, regards contemporains, angers, Angers

Angers : patrimoines en transformation, regards contemporains Vendredi 12 juin, 14h00 angers Maine-et-Loire

visite gratuite, ouverte aux adhérent·es de l’Ardepa et de la Maison de l’architecture sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00

L’Ardepa et la Maison de l’Architecture des Pays de la Loire vous proposent une après-midi de visites architecturales à Angers le vendredi 12 juin 2026.

Le parcours débutera par la nouvelle galerie de protection du portail occidental de la cathédrale Saint-Maurice, conçue par l’agence de l’architecte japonais Kengo Kuma. Réalisée pour protéger les polychromies médiévales révélées lors des restaurations récentes, cette intervention contemporaine propose un dialogue attentif avec le tissu historique à travers un travail sur la matière, la lumière et les espaces publics attenants.

La visite se poursuivra dans le quartier de la Doutre, à travers trois projets menés par Arnou architectes, dont le travail explore les potentialités du bâti existant et des architectures patrimoniales.

Illustrant les enjeux de transformation du patrimoine productif angevin, nous découvrirons la réhabilitation de l’usine Savaton-Hamard en logements, livré en 2024. Puis le parcours nous mènera jusqu’au chantier du Pensionnat des Bénédictines, ancien ensemble conventuel du XVIIe siècle en cours de transformation en logements. Le projet s’inscrit dans un site protégé au titre des Monuments historiques et interroge les enjeux contemporains de reconversion du patrimoine religieux. Le parcours abordera également le travail de réhabilitation du Portail des Bénédictines, élément patrimonial majeur du quartier de la Doutre, à travers une lecture historique et urbaine de l’ancien couvent et de ses relations avec la ville.

Pour plus de renseignements, écrire à inscriptions.lardepa@gmail.com

RDV à 13h50 devant la parvis de la Cathédrale Saint-Maurice.

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Un parcours de visites architecturales autour de plusieurs lieux emblématiques des transformations en cours du patrimoine angevin, entre restauration, réhabilitation et intervention contemporaine architecture patrimoine

Paul Hamelin (Cathédrale) – Arnou architectes