Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Instants Rosés Angers

Les Instants Rosés Angers jeudi 4 juin 2026.

Ville : 49000 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Angers

Les Instants Rosés

Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 17:30:00
fin : 2026-06-05 21:30:00

Date(s) :
2026-06-04 2026-06-05

Les Instants Rosés reviennent pour une 4e édition ! Au programme accords mets & vins avec 6 adresses locales, un cocktail inédit et une ambiance musicale conviviale avec bar à vinyles et DJ set tropical. À ne pas manquer !   .

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 84 82 30  j.bordet@federationviticole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Instants Rosés Angers a été mis à jour le 2026-05-02 par Destination Angers

À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)