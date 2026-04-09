Angers

Les Instants Rosés

Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 17:30:00

fin : 2026-06-05 21:30:00

Date(s) :

2026-06-04 2026-06-05

Les Instants Rosés reviennent pour une 4e édition ! Au programme accords mets & vins avec 6 adresses locales, un cocktail inédit et une ambiance musicale conviviale avec bar à vinyles et DJ set tropical. À ne pas manquer ! .

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 84 82 30 j.bordet@federationviticole.com

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L’événement Les Instants Rosés Angers a été mis à jour le 2026-05-02 par Destination Angers