Angers Guinguette

Lac de Maine Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Vivez une escapade à vélo durant le festival Nature is Bike. L’événement est ouvert au grand public, adultes et enfants à partir de 12 ans. L’édition 2026 se déroulera sur deux jours avec deux parcours spécialement conçus pour tous les niveaux. .

Lac de Maine Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

English :

L’événement Angers Guinguette Angers a été mis à jour le 2025-11-30 par Destination Angers