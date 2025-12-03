Nature is Bike Angers
Nature is Bike Angers vendredi 29 mai 2026.
Nature is Bike
Lac de Maine Angers Maine-et-Loire
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Nature is Bike, festival du gravel et de l’aventure à vélo, de l’ultra à la découverte vous donne rendez-vous, pour sa 5e édition, les 30 et 31 Mai 2026 à Angers.
Pour en savoir plus: natureisbike.com .
Lac de Maine Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@natureisbike.com
