Bulles de Culture Apéritives Mini Rue St Laud, mémoire d’1 ville

Place Romain devant la statue le dialogue Angers Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-15 19:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-29

Au long de la rue St Laud, quelques très belles maisons à pans de bois alternent avec la sobre élégance d’immeubles Haussmanniens. L’Art Nouveau déploie sa joyeuse fantaisie au Boléro tandis que le street-art ajoute sa touche contemporaine et humoristique .

Place Romain devant la statue le dialogue Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 07 83 07 odilewibault@gmail.com

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English :

L’événement Bulles de Culture Apéritives Mini Rue St Laud, mémoire d’1 ville Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers