Bulles de Culture Apéritives Mini Rue St Laud, mémoire d’1 ville Angers
Bulles de Culture Apéritives Mini Rue St Laud, mémoire d’1 ville Angers vendredi 15 mai 2026.
Bulles de Culture Apéritives Mini Rue St Laud, mémoire d’1 ville
Place Romain devant la statue le dialogue Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-05-15 19:00:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-29
Au long de la rue St Laud, quelques très belles maisons à pans de bois alternent avec la sobre élégance d’immeubles Haussmanniens. L’Art Nouveau déploie sa joyeuse fantaisie au Boléro tandis que le street-art ajoute sa touche contemporaine et humoristique .
Place Romain devant la statue le dialogue Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 07 83 07 odilewibault@gmail.com
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L’événement Bulles de Culture Apéritives Mini Rue St Laud, mémoire d’1 ville Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers
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