Échappées d’art Découverte des œuvres à vélo, secteur centre-ville Place François Mitterrand Angers

Angers

Échappées d’art Découverte des œuvres à vélo, secteur centre-ville

Place François Mitterrand Deavant la rose des sables Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-09-13 2026-09-27 2026-10-04

Mettez-vous en selle et partez avec un médiateur passionné de street art pour découvrir les œuvres d’Echappées d’Art. .

Place François Mitterrand Deavant la rose des sables Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement Échappées d’art Découverte des œuvres à vélo, secteur centre-ville Angers a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Angers