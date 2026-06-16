Angers

Angers, visite nocturne

7 place Kennedy Angers Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:30:00

fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-28 2026-08-05 2026-08-19

À la fraîcheur du soir, partez à la découverte d’Angers du Moyen Âge à nos jours. .

7 place Kennedy Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement Angers, visite nocturne Angers a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Angers