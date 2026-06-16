Angers, visite nocturne Angers
Angers, visite nocturne Angers mercredi 22 juillet 2026.
Angers
Angers, visite nocturne
7 place Kennedy Angers Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:30:00
fin : 2026-07-22 23:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-28 2026-08-05 2026-08-19
À la fraîcheur du soir, partez à la découverte d’Angers du Moyen Âge à nos jours. .
7 place Kennedy Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Angers, visite nocturne Angers a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Angers
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- L’abbaye du Ronceray mémoire de femmes, mémoire de pierres Angers 16 juin 2026
- Electronicat/ Performance musicale Angers 16 juin 2026
- THIBAULT CAUVIN GRAND THEATRE – ANGERS Angers 17 juin 2026
- Visite commentée Murmures… Au fil des graffitis Domaine national du Château d’Angers Angers 18 juin 2026
- Biocoop la CABA Foch fête ses 10 ans !, Biocoop La CABA, Angers 19 juin 2026