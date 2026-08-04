Informations pratiques

Angers

Atelier cyanotype au muséum des sciences naturelles

43 Rue Jules Guitton Angers Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-26

Apprenez à réaliser des tirages photographiques à partir d’éléments végétaux recueillis dans le jardin du Muséum. .

43 Rue Jules Guitton Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 38

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English :

L’événement Atelier cyanotype au muséum des sciences naturelles Angers a été mis à jour le 2026-07-31 par Destination Angers