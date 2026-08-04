Atelier cyanotype au muséum des sciences naturelles Angers
mercredi 5 août 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Atelier cyanotype au muséum des sciences naturelles
43 Rue Jules Guitton Angers Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-26
Apprenez à réaliser des tirages photographiques à partir d’éléments végétaux recueillis dans le jardin du Muséum. .
43 Rue Jules Guitton Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 38
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English :
L’événement Atelier cyanotype au muséum des sciences naturelles Angers a été mis à jour le 2026-07-31 par Destination Angers
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