Angers

Échappées d’art Découverte des œuvres en tramway (ligne tramway A)

Devant la rose des sables Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:30:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-25 2026-08-05 2026-09-30 2026-10-03

Accompagnés par un médiateur passionné de street art, découvrez une sélection d’œuvres d’Echappées d’Art visibles sur la ligne A du tramway. .

Devant la rose des sables Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement Échappées d’art Découverte des œuvres en tramway (ligne tramway A) Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers