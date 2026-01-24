L’abbaye du Ronceray mémoire de femmes, mémoire de pierres Angers

L’abbaye du Ronceray mémoire de femmes, mémoire de pierres

35 boulevard du Roi René Angers Maine-et-Loire

Début : 2026-02-04 13:00:00

fin : 2026-03-03 18:00:00

2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-03

L’exposition permet de se plonger dans presque 1000 ans d’histoire, entre innovations architecturales et décors exceptionnels. .

35 boulevard du Roi René Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 59 65 repaire.urbain@ville.angers.fr

