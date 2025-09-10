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Biocoop la CABA Foch fête ses 10 ans !, Biocoop La CABA, Angers

Biocoop la CABA Foch fête ses 10 ans !, Biocoop La CABA, Angers

Biocoop la CABA Foch fête ses 10 ans !, Biocoop La CABA, Angers vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Biocoop La CABA

Adresse : 59 boulevard Foch, 49100 Angers

Ville : 49100 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Biocoop la CABA Foch fête ses 10 ans ! Vendredi 19 juin, 09h00 Biocoop La CABA Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T09:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T09:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:30:00+02:00

Biocoop La CABA 59 boulevard Foch, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « communication@caba.bio »}]
19 et 20 juin. Animations, dégustations, présence producteurs et remise de 10% sur l’ensemble du magasin !

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