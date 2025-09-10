Biocoop la CABA Foch fête ses 10 ans !, Biocoop La CABA, Angers

Biocoop la CABA Foch fête ses 10 ans ! Vendredi 19 juin, 09h00 Biocoop La CABA Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T09:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T09:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:30:00+02:00

Biocoop La CABA 59 boulevard Foch, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « communication@caba.bio »}]

19 et 20 juin. Animations, dégustations, présence producteurs et remise de 10% sur l’ensemble du magasin !