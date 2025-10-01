Angers

Créative Dialogue Paysage Sonore autour de Tolkien

4 boulevard Arago Angers Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:00:00

fin : 2026-07-28 21:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Creative Dialogue France, fondé en 2007, réunit jeunes musiciens et compositeurs. Leur concert au Musée Jean-Lurçat mêle cordes, électronique et improvisations. .

4 boulevard Arago Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 18 45 serviceculturel.musees@ville.angers.fr

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English :

L’événement Créative Dialogue Paysage Sonore autour de Tolkien Angers a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers