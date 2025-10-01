Créative Dialogue Paysage Sonore autour de Tolkien Angers
Créative Dialogue Paysage Sonore autour de Tolkien Angers mardi 28 juillet 2026.
Angers
Créative Dialogue Paysage Sonore autour de Tolkien
4 boulevard Arago Angers Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28 21:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Creative Dialogue France, fondé en 2007, réunit jeunes musiciens et compositeurs. Leur concert au Musée Jean-Lurçat mêle cordes, électronique et improvisations. .
4 boulevard Arago Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 18 45 serviceculturel.musees@ville.angers.fr
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English :
L’événement Créative Dialogue Paysage Sonore autour de Tolkien Angers a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers
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