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Créative Dialogue Paysage Sonore autour de Tolkien Angers

Créative Dialogue Paysage Sonore autour de Tolkien Angers mardi 28 juillet 2026.

Adresse : 4 boulevard Arago

Ville : 49100 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 7 7

Angers

Créative Dialogue Paysage Sonore autour de Tolkien

4 boulevard Arago Angers Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28 21:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Creative Dialogue France, fondé en 2007, réunit jeunes musiciens et compositeurs. Leur concert au Musée Jean-Lurçat mêle cordes, électronique et improvisations.   .

4 boulevard Arago Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 18 45  serviceculturel.musees@ville.angers.fr

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English :

L’événement Créative Dialogue Paysage Sonore autour de Tolkien Angers a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers

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