Ateliers vacances à la Collégiale Saint-Martin 7/11 ans Angers
Ateliers vacances à la Collégiale Saint-Martin 7/11 ans Angers lundi 27 juillet 2026.
Angers
Ateliers vacances à la Collégiale Saint-Martin 7/11 ans
Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-26 11:30:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-07-29 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26
Après une courte visite de l’exposition photographique Passé Recomposé, réalisation d’un atelier créatif en rapport avec la photographie. .
Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr
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English :
L’événement Ateliers vacances à la Collégiale Saint-Martin 7/11 ans Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers
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