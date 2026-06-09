Angers

Ateliers vacances à la Collégiale Saint-Martin 7/11 ans

Angers Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-07-29 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26

Après une courte visite de l’exposition photographique Passé Recomposé, réalisation d’un atelier créatif en rapport avec la photographie. .

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr

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English :

L’événement Ateliers vacances à la Collégiale Saint-Martin 7/11 ans Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers