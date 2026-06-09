Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ateliers vacances à la Collégiale Saint-Martin 7/11 ans Angers

Ateliers vacances à la Collégiale Saint-Martin 7/11 ans Angers lundi 27 juillet 2026.

Ville : 49000 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5

Angers

Ateliers vacances à la Collégiale Saint-Martin 7/11 ans

Angers Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :
2026-07-27 2026-07-29 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26

Après une courte visite de l’exposition photographique Passé Recomposé, réalisation d’un atelier créatif en rapport avec la photographie.   .

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00  info_collegiale@maine-et-loire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ateliers vacances à la Collégiale Saint-Martin 7/11 ans Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers

À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)