Activité enfant au Château d’Angers L’atelier du dragon Angers
Activité enfant au Château d’Angers L’atelier du dragon Angers vendredi 17 juillet 2026.
Angers
Activité enfant au Château d’Angers L’atelier du dragon
2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers Maine-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Venez en famille au Château d’Angers pendant les vacances fabriquer votre petite figurine dragon ! .
2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers 49934 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77
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English :
L’événement Activité enfant au Château d’Angers L’atelier du dragon Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers
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