Activité enfant au Château d’Angers L’atelier du dragon Angers vendredi 17 juillet 2026.

Angers

Activité enfant au Château d’Angers L’atelier du dragon

2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Venez en famille au Château d’Angers pendant les vacances fabriquer votre petite figurine dragon ! .

2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers 49934 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77

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English :

L’événement Activité enfant au Château d’Angers L’atelier du dragon Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers