Angers, visite gourmande Angers
Angers, visite gourmande Angers samedi 29 novembre 2025.
Angers, visite gourmande
7 place Kennedy Angers Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Au cours de ce parcours commenté à travers le centre-ville d’Angers, profitez de pauses gustatives autour de quelques gourmandises angevines. .
7 place Kennedy Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Angers, visite gourmande Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers