La Retentissante Angers
La Retentissante Angers samedi 30 mai 2026.
La Retentissante
2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 21:15:00
Date(s) :
2026-05-30
Dans la galerie de l’Apocalypse, venez assister à un concert qui fait sortir de l’ombre les femmes compositrices du répertoire… .
2, promenade du Bout-du-Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Retentissante Angers a été mis à jour le 2026-02-17 par Destination Angers