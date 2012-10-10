Soirée dégustation du 24 juillet Angers
Soirée dégustation du 24 juillet Angers vendredi 24 juillet 2026.
Angers
Soirée dégustation du 24 juillet
Promenade du Bout du monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24 21:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Venez partager, contempler et savourer l’art de vivre angevin dans un lieu exceptionnel de patrimoine.
Une soirée conviviale pour échanger avec les vignerons et associer à la dégustation, le plaisir d’un concert en plein air ! .
Promenade du Bout du monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
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English :
L’événement Soirée dégustation du 24 juillet Angers a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Angers
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