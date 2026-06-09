Visite sensorielle à l’arboretum d’Angers Angers
Visite sensorielle à l’arboretum d’Angers Angers vendredi 24 juillet 2026.
Angers
Visite sensorielle à l’arboretum d’Angers
Arboretum gaston allard Angers Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Découvrez des arbres rares du bout du monde. De l’arbre des boxeurs à celui des bouchons, ressentez la texture des écorces, savourez les odeurs des feuilles et aiguilles et appréciez toutes les sensations qu’offre la nature. .
Arboretum gaston allard Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 musees@ville.angers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite sensorielle à l’arboretum d’Angers Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Remontez le temps aux Archives ! Angers 9 juin 2026
- Saison 2025/2026 Théâtre le Quai Angers 10 juin 2026
- AGREEN INSTAL Émergence : votre installation agricole commence ici, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49), Angers 11 juin 2026
- Visite thématique le château-prison Château d’Angers Angers 11 juin 2026
- Atelier « Créer un laboratoire de transformation à la ferme », Chambre d’agriculture Pays de la Loire (siège social), Angers (49), Angers 11 juin 2026