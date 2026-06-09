Angers

Visite sensorielle à l’arboretum d’Angers

Arboretum gaston allard Angers Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:30:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Découvrez des arbres rares du bout du monde. De l’arbre des boxeurs à celui des bouchons, ressentez la texture des écorces, savourez les odeurs des feuilles et aiguilles et appréciez toutes les sensations qu’offre la nature. .

Arboretum gaston allard Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 musees@ville.angers.fr

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L’événement Visite sensorielle à l’arboretum d’Angers Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers