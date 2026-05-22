Angers

Les Promenades Fantômes: La Doutre

Place de la Paix Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-08-29 22:20:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-28 2026-08-29 2026-09-04

Les Promenades Fantômes: La Doutre est un spectacle déambulatoire en extérieur présenté à la tombée de la nuit où le public part à la rencontre d’histoires sombres qui ont marqué l’histoire de la Doutre. .

Place de la Paix Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement Les Promenades Fantômes: La Doutre Angers a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Angers