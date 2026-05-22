Les Promenades Fantômes: La Doutre Angers
Les Promenades Fantômes: La Doutre Angers vendredi 24 juillet 2026.
Angers
Les Promenades Fantômes: La Doutre
Place de la Paix Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-08-29 22:20:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-28 2026-08-29 2026-09-04
Les Promenades Fantômes: La Doutre est un spectacle déambulatoire en extérieur présenté à la tombée de la nuit où le public part à la rencontre d’histoires sombres qui ont marqué l’histoire de la Doutre. .
Place de la Paix Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Promenades Fantômes: La Doutre Angers a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Angers
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Saison 2025/2026 au Grand Théâtre d’Angers Angers 22 mai 2026
- Terra Nocta Terra Botanica Angers 23 mai 2026
- Fête de la nature Angers 23 mai 2026
- Exposition Explorer la couleur Angers 23 mai 2026
- Trako Jeu de Piste Angers 23 mai 2026