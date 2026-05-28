Visite urbaine la sculpture dans la ville Angers
Visite urbaine la sculpture dans la ville Angers vendredi 17 juillet 2026.
Angers
Visite urbaine la sculpture dans la ville
Place du président Kennedy Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:30:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28
De David d’Angers à Pascal Proust dont les œuvres sont exposées au RU-Repaire Urbain, venez découvrir la place de la sculpture dans l’espace urbain. .
Place du président Kennedy Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
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English :
L’événement Visite urbaine la sculpture dans la ville Angers a été mis à jour le 2026-05-26 par Destination Angers
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