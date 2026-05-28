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Visite urbaine la sculpture dans la ville Angers

Visite urbaine la sculpture dans la ville Angers vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Place du président Kennedy

Ville : 49100 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Angers

Visite urbaine la sculpture dans la ville

Place du président Kennedy Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:30:00
fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28

De David d’Angers à Pascal Proust dont les œuvres sont exposées au RU-Repaire Urbain, venez découvrir la place de la sculpture dans l’espace urbain.   .

Place du président Kennedy Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00  officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement Visite urbaine la sculpture dans la ville Angers a été mis à jour le 2026-05-26 par Destination Angers

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