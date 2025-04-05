Angers, à la découverte d’un art de vivre Toit-terrasse du théâtre Le Quai Angers
Angers, à la découverte d’un art de vivre Toit-terrasse du théâtre Le Quai Angers vendredi 24 avril 2026.
Angers, à la découverte d’un art de vivre
Toit-terrasse du théâtre Le Quai Accès par l’ascenseur du Quai Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:30:00
fin : 2026-04-24 13:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Découvrez l’art de vivre angevin lors d’une visite guidée, du Théâtre Le Quai aux rives de la Maine. Cette visite vous fera explorer la ville sous le prisme du patrimoine et de la gastronomie. À ne manquer sous aucun prétexte ! .
Toit-terrasse du théâtre Le Quai Accès par l’ascenseur du Quai Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Angers, à la découverte d’un art de vivre Angers a été mis à jour le 2026-03-03 par Destination Angers