Angers, à la découverte d’un art de vivre Toit-terrasse du théâtre Le Quai Angers

Angers, à la découverte d’un art de vivre

Toit-terrasse du théâtre Le Quai Accès par l’ascenseur du Quai Angers Maine-et-Loire

Découvrez l’art de vivre angevin lors d’une visite guidée, du Théâtre Le Quai aux rives de la Maine. Cette visite vous fera explorer la ville sous le prisme du patrimoine et de la gastronomie. À ne manquer sous aucun prétexte ! .

Toit-terrasse du théâtre Le Quai Accès par l’ascenseur du Quai Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

