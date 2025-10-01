Balade photographique Spécial chasse aux couleurs au cœur d’Angers Office de tourisme d’Angers Angers

Balade photographique Spécial chasse aux couleurs au cœur d’Angers Office de tourisme d’Angers Angers mercredi 1 octobre 2025.

Balade photographique Spécial chasse aux couleurs au cœur d’Angers

Office de tourisme d’Angers 7, Place Kennedy Angers Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-01 17:00:00

Date(s) :

2025-10-01

A Angers, un parcours touristique d’environ 3 kilomètres nous entraîne du côté du château, de la Maison d’Adam et de la Maison Bleue… Emballades Photos vous propose de réaliser une série photographique autour de deux couleurs de votre choix. .

Office de tourisme d’Angers 7, Place Kennedy Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@randonneespourpetitsetgrands.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade photographique Spécial chasse aux couleurs au cœur d’Angers Angers a été mis à jour le 2025-09-20 par Destination Angers