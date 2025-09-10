A la découverte du chantier des collections archéologiques, Pôle Archéologie de la Conservation départementale du patrimoine, Angers

A la découverte du chantier des collections archéologiques Vendredi 12 juin, 10h00, 14h00 Pôle Archéologie de la Conservation départementale du patrimoine Maine-et-Loire

Visite limitée à une classe par créneau. Une confirmation sera envoyée suite à l’inscription par mail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T15:00:00+02:00

Au fil d’un parcours original, mêlant visite commentée et démonstrations, et accompagnés par des professionnels, les élèves pourront accéder aux lieux de stockage des objets archéologiques mis au jour en Maine-et-Loire. Ils pourront également découvrir de façon interactive les matériaux, les gestes, les outils et les techniques mis en œuvre pour conserver au mieux les objets les plus fragiles et les plus rares.

Pôle Archéologie de la Conservation départementale du patrimoine 114 rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 24 50 30 https://www.maine-et-loire.fr/conseil-departemental/missions/culture-et-patrimoine/patrimoine/archeologie [{« type »: « email », « value »: « contact.patrimoine@maine-et-loire.fr »}] Le pôle Archéologie du Département de Maine-et-Loire mène des opérations archéologiques sur l’ensemble du territoire, notamment dans le cadre du développement du réseau routier, d’études en accompagnement des travaux de restauration ou d’aménagement sur de grands sites patrimoniaux.

Il gère depuis 2013, en partenariat avec le Service Régional de l’archéologie, un Centre de Conservation et d’Etude (CCE) où sont déposés les objets archéologiques découverts en Maine-et-Loire depuis 1930. Dans ce cadre, il accueille depuis 2019 un très important chantier des collections, lequel doit permettre d’identifier, de conditionner et de constater les états de conservation de l’intégralité des objets conservés. Parking possible au niveau des Archives départementales de Maine-et-Loire (selon horaires d’ouverture).

Places de stationnement gratuites rue de Frémur.

Au fil d’un parcours original, mêlant visite commentée et démonstrations, et accompagnés par des professionnels, les élèves pourront accéder aux lieux de stockage des objets archéologiques mis au en…

© Département de Maine-et-Loire