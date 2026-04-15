Atelier « Créer un laboratoire de transformation à la ferme », Chambre d’agriculture Pays de la Loire (siège social), Angers (49), Angers
Atelier « Créer un laboratoire de transformation à la ferme », Chambre d’agriculture Pays de la Loire (siège social), Angers (49), Angers jeudi 11 juin 2026.
Atelier « Créer un laboratoire de transformation à la ferme » 11 juin et 8 octobre Chambre d’agriculture Pays de la Loire (siège social), Angers (49) Maine-et-Loire
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T10:30:00+02:00 – 2026-06-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T10:30:00+02:00 – 2026-10-08T12:00:00+02:00
Au programme
- Les différentes réglementations à prendre en compte.
- Sectorisation, marche en avant : les principes à respecter en agro-alimentaire.
- Les démarches indispensables à prévoir au démarrage d’une activité de transformation.
Ces réunions se tiennent à distance et ne sont pas enregistrées. Elles sont gratuites mais l’inscription est obligatoire.
Les ateliers « Créer un laboratoire de transformation à la ferme » bénéficient du soutien financier du Conseil régional des Pays de la Loire.
Chambre d’agriculture Pays de la Loire (siège social), Angers (49) 9 rue André Brouard, angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIEThnXPtiBVEhB28HG9FVB1UMjFXVTJCT1c4NkNNTjQ2TzU5R1AxQ1k1SC4u
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