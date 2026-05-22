Angers

Exposition de Claude Viallat dans l’Abbaye du Ronceray

Place de la laiterie Angers Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 13:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22

Fondateur du groupe support/surface, Claude Viallat compose depuis 60 ans des toiles peintes où le dessin d’une même forme se répète. .

Place de la laiterie Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 59 65 angers.patrimoines@ville.angers.fr

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English :

L’événement Exposition de Claude Viallat dans l’Abbaye du Ronceray Angers a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Angers