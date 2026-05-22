Exposition de Claude Viallat dans l’Abbaye du Ronceray Angers
Exposition de Claude Viallat dans l’Abbaye du Ronceray Angers jeudi 25 juin 2026.
Angers
Exposition de Claude Viallat dans l’Abbaye du Ronceray
Place de la laiterie Angers Maine-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 13:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22
Fondateur du groupe support/surface, Claude Viallat compose depuis 60 ans des toiles peintes où le dessin d’une même forme se répète. .
Place de la laiterie Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 59 65 angers.patrimoines@ville.angers.fr
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English :
L’événement Exposition de Claude Viallat dans l’Abbaye du Ronceray Angers a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Angers
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