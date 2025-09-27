Exposition de Carlota Lizarralde Sandoval solanum tuberosum Angers
Exposition de Carlota Lizarralde Sandoval solanum tuberosum Angers vendredi 19 juin 2026.
Angers
Exposition de Carlota Lizarralde Sandoval solanum tuberosum
35 Boulevard du Roi René Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 13:00:00
fin : 2026-07-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16
Carlota Sandoval-Lizzaralde est lauréate de la 6e résidence arts visuels de la Ville d’Angers. Originaire de Colombie, son travail explore, par le dessin, les mutations, métissages et hybridations nés du déplacement. .
35 Boulevard du Roi René Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 59 65 angers.patrimoines@ville.angers.fr
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English :
L’événement Exposition de Carlota Lizarralde Sandoval solanum tuberosum Angers a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers
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