Angers

Exposition de Carlota Lizarralde Sandoval solanum tuberosum

35 Boulevard du Roi René Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 13:00:00

fin : 2026-07-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16

Carlota Sandoval-Lizzaralde est lauréate de la 6e résidence arts visuels de la Ville d’Angers. Originaire de Colombie, son travail explore, par le dessin, les mutations, métissages et hybridations nés du déplacement. .

35 Boulevard du Roi René Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 59 65 angers.patrimoines@ville.angers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition de Carlota Lizarralde Sandoval solanum tuberosum Angers a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers