Informations pratiques

Angers

Exposition au Repaire Urbain Keita Mori Lignes/Étoiles

35 boulevard du Roi René Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 13:00:00

fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22

L’Artothèque d’Angers accueille l’artiste Keita Mori pour une exposition monographique. À cette occasion, il est invité à réaliser une œuvre in situ dans l’espace de l’Artothèque. .

35 boulevard du Roi René Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 59 65 angers.patrimoines@ville.angers.fr

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English :

L’événement Exposition au Repaire Urbain Keita Mori Lignes/Étoiles Angers a été mis à jour le 2026-07-26 par Destination Angers