Balade photographique Spécial noir et blanc à Angers Office de tourisme d’Angers Angers jeudi 30 juillet 2026.

Angers

Balade photographique Spécial noir et blanc à Angers

Office de tourisme d’Angers 7, Place Kennedy Angers Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 09:00:00

fin : 2026-07-30 11:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Et si on passait en mode noir et blanc pour aller sublimer Angers, la capitale de l’Anjou, tout au long d’un parcours d’environ 3 kilomètres dans les environs du château ? .

Office de tourisme d’Angers 7, Place Kennedy Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@randonneespourpetitsetgrands.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade photographique Spécial noir et blanc à Angers Angers a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Angers