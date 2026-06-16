Balade photographique Spécial noir et blanc à Angers Office de tourisme d’Angers Angers
Balade photographique Spécial noir et blanc à Angers Office de tourisme d’Angers Angers jeudi 30 juillet 2026.
Angers
Balade photographique Spécial noir et blanc à Angers
Office de tourisme d’Angers 7, Place Kennedy Angers Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:00:00
fin : 2026-07-30 11:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Et si on passait en mode noir et blanc pour aller sublimer Angers, la capitale de l’Anjou, tout au long d’un parcours d’environ 3 kilomètres dans les environs du château ? .
Office de tourisme d’Angers 7, Place Kennedy Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@randonneespourpetitsetgrands.com
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English :
L’événement Balade photographique Spécial noir et blanc à Angers Angers a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Angers
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