Visites à thèmes de la Cathédrale d’Angers Parvis de la Cathédrale Saint Maurice Angers
lundi 3 août 2026 · Parvis de la Cathédrale Saint Maurice · Angers
Informations pratiques
Angers
Visites à thèmes de la Cathédrale d’Angers
Parvis de la Cathédrale Saint Maurice 4 Rue Saint Christophe Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 15:00:00
fin : 2026-08-24 16:30:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-28
Les paroissiens de la cathédrale Saint-Maurice et Notre-Dame partagent l’histoire de sa construction, du XIIe siècle à nos jours. .
Parvis de la Cathédrale Saint Maurice 4 Rue Saint Christophe Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 58 45 contact.cathedrale@gmail.com
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English :
L’événement Visites à thèmes de la Cathédrale d’Angers Angers a été mis à jour le 2026-07-31 par Destination Angers
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