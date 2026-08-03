Visites à thèmes de la Cathédrale d’Angers Parvis de la Cathédrale Saint Maurice Angers

lundi 3 août 2026 · Parvis de la Cathédrale Saint Maurice · Angers

Informations pratiques

Angers

Visites à thèmes de la Cathédrale d’Angers

Parvis de la Cathédrale Saint Maurice 4 Rue Saint Christophe Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 15:00:00

fin : 2026-08-24 16:30:00

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-28

Les paroissiens de la cathédrale Saint-Maurice et Notre-Dame partagent l’histoire de sa construction, du XIIe siècle à nos jours. .

Parvis de la Cathédrale Saint Maurice 4 Rue Saint Christophe Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 58 45 contact.cathedrale@gmail.com

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English :

L’événement Visites à thèmes de la Cathédrale d’Angers Angers a été mis à jour le 2026-07-31 par Destination Angers