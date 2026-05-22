Angers

La visite dont vous êtes le héros

43 Rue Jules Guitton Angers Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Hobbit ou elfe ? Orque ou nain ? En famille, créez votre personnage, partez à l’aventure et découvrez les créatures qui peuplent la Terre du Milieu !

Sur réservation. A partir de 6 ans. .

43 Rue Jules Guitton Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 48 50 serviceculturel.musees@ville.angers.fr

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L’événement La visite dont vous êtes le héros Angers a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Angers