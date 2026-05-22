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La visite dont vous êtes le héros Angers

La visite dont vous êtes le héros Angers mardi 7 juillet 2026.

Adresse : 43 Rue Jules Guitton

Ville : 49000 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 7 7

Angers

La visite dont vous êtes le héros

43 Rue Jules Guitton Angers Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Hobbit ou elfe ? Orque ou nain ? En famille, créez votre personnage, partez à l’aventure et découvrez les créatures qui peuplent la Terre du Milieu !
Sur réservation. A partir de 6 ans.   .

43 Rue Jules Guitton Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 48 50  serviceculturel.musees@ville.angers.fr

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L’événement La visite dont vous êtes le héros Angers a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Angers

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