La visite dont vous êtes le héros Angers
La visite dont vous êtes le héros Angers mardi 7 juillet 2026.
Angers
La visite dont vous êtes le héros
43 Rue Jules Guitton Angers Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18
Hobbit ou elfe ? Orque ou nain ? En famille, créez votre personnage, partez à l’aventure et découvrez les créatures qui peuplent la Terre du Milieu !
Sur réservation. A partir de 6 ans. .
43 Rue Jules Guitton Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 48 50 serviceculturel.musees@ville.angers.fr
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English :
L’événement La visite dont vous êtes le héros Angers a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Angers
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