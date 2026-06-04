Echappées d’art Visite et atelier pratique artistique août Angers
Echappées d’art Visite et atelier pratique artistique août Angers mercredi 19 août 2026.
Angers
Echappées d’art Visite et atelier pratique artistique août
devant la fresque de Mr Hobz Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:30:00
Date(s) :
2026-08-19 2026-08-29
Guidés par des médiatrices passionnées de street art, découvrez une sélection d’œuvres du centre-ville puis composez votre propre esquisse de fresque sur papier. .
devant la fresque de Mr Hobz Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
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English :
L’événement Echappées d’art Visite et atelier pratique artistique août Angers a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Angers
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