Angers

Echappées d’art Visite et atelier pratique artistique août

devant la fresque de Mr Hobz Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:30:00

Date(s) :

2026-08-19 2026-08-29

Guidés par des médiatrices passionnées de street art, découvrez une sélection d’œuvres du centre-ville puis composez votre propre esquisse de fresque sur papier. .

devant la fresque de Mr Hobz Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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L’événement Echappées d’art Visite et atelier pratique artistique août Angers a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Angers