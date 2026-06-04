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Echappées d’art Visite et atelier pratique artistique août Angers

Echappées d’art Visite et atelier pratique artistique août Angers mercredi 19 août 2026.

Adresse : devant la fresque de Mr Hobz

Ville : 49100 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Angers

Echappées d’art Visite et atelier pratique artistique août

devant la fresque de Mr Hobz Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:30:00

Date(s) :
2026-08-19 2026-08-29

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devant la fresque de Mr Hobz Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00  officedetourisme@destination-angers.com

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L’événement Echappées d’art Visite et atelier pratique artistique août Angers a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Angers

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