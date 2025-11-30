Bulles de Culture Matinales Angers

Bulles de Culture Matinales

Rue Saint-Laud, mémoire d’une ville

Préparez-vous à découvrir quelques pépites !

Dans le calme de la ville qui s’éveille à peine, on rebondit d’une époque à l’autre sans transition d’un côté à l’autre de la rue. .

10-12 rue des poëliers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 07 83 07 odilewibault@gmail.com

