Parcours Histoire d’Angers, Musée des beaux-arts, Angers
Parcours Histoire d’Angers, Musée des beaux-arts, Angers vendredi 12 juin 2026.
Parcours Histoire d’Angers 12 – 14 juin Musée des beaux-arts Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
A l’occasion des Journées Européennes de l’archéologie, le musée des Beaux-arts d’Angers vous propose une visite libre et gratuite de son Parcours Histoire d’Angers.
Musée des beaux-arts 14 Rue du Musée, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 33241053800 https://musees.angers.fr/accueil/index.html Le musée des Beaux-Arts est abrité dans un ensemble architectural exceptionnel, composé d’un hôtel particulier du XVe siècle (logis Barrault), d’un séminaire du XVIIe siècle et d’agrandissements du XIXe siècle. Le site offre 3 000 m² d’exposition permanente répartie entre deux parcours : le parcours Beaux-Arts et le parcours Histoire d’Angers.
Journées européennes de l’archéologie
© Emmanuelle Colado, Inrap
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