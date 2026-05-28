Exposition Collectionner le 18ème siècle Angers invite les dessins du Louvre Angers
Exposition Collectionner le 18ème siècle Angers invite les dessins du Louvre Angers vendredi 12 juin 2026.
Angers
Exposition Collectionner le 18ème siècle Angers invite les dessins du Louvre
14 rue du Musée Angers Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04
Exposition entre les dessins du Louvre, issus de la collection de Charles-Paul-Jean-Baptiste de Bourgevin Vialart de Saint-Morys, et les peintures du musée des Beaux-Arts, provenant de la collection de Pierre-Louis Eveillard de Livois. .
14 rue du Musée Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 38 serviceculturel.musees@ville.angers.fr
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English :
L’événement Exposition Collectionner le 18ème siècle Angers invite les dessins du Louvre Angers a été mis à jour le 2026-05-26 par Destination Angers
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