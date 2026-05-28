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Exposition Collectionner le 18ème siècle Angers invite les dessins du Louvre Angers

Exposition Collectionner le 18ème siècle Angers invite les dessins du Louvre Angers vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 14 rue du Musée

Ville : 49100 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 6 6

Angers

Exposition Collectionner le 18ème siècle Angers invite les dessins du Louvre

14 rue du Musée Angers Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04

Exposition entre les dessins du Louvre, issus de la collection de Charles-Paul-Jean-Baptiste de Bourgevin Vialart de Saint-Morys, et les peintures du musée des Beaux-Arts, provenant de la collection de Pierre-Louis Eveillard de Livois.   .

14 rue du Musée Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 38  serviceculturel.musees@ville.angers.fr

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English :

L’événement Exposition Collectionner le 18ème siècle Angers invite les dessins du Louvre Angers a été mis à jour le 2026-05-26 par Destination Angers

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