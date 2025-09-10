Foire aux bières, Biocoop La CABA, Angers

Foire aux bières Vendredi 12 juin, 10h00 Biocoop La CABA Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

C’est le grand rendez-vous de la bière bio ! Découvrez notre sélection de bières 100% bio issues de brasseries artisanales engagés. IPA, blanches, sans alcool… Il y’en a pour tous les goûts ! Présence Brasseurs, dégustations, jeu et lots à gagner !

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12 et 13 juin. C’est le grand rendez-vous de la bière bio ! Découvrez notre sélection de bières 100% bio issues de brasseries artisanales engagés. IPA, blanches, sans alcool…