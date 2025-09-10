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Foire aux bières, Biocoop La CABA, Angers

Foire aux bières, Biocoop La CABA, Angers

Foire aux bières, Biocoop La CABA, Angers vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Biocoop La CABA

Adresse : 59 boulevard Foch, 49100 Angers

Ville : 49100 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Foire aux bières Vendredi 12 juin, 10h00 Biocoop La CABA Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

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12 et 13 juin. C’est le grand rendez-vous de la bière bio ! Découvrez notre sélection de bières 100% bio issues de brasseries artisanales engagés. IPA, blanches, sans alcool…

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