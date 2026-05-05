Les archives racontent l’Anjou – Noces tragiques de Cholet, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers

Les archives racontent l’Anjou – Noces tragiques de Cholet Jeudi 11 juin, 18h30 Archives départementales de Maine-et-Loire Maine-et-Loire

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T18:30:00+02:00 – 2026-06-11T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T18:30:00+02:00 – 2026-06-11T19:30:00+02:00

Noces tragiques à Cholet ou le funeste destin de Marie Mallet

Cholet, mardi 4 novembre 1913, Hôtel du Bon-Laboureur. Une cinquantaine de personnes sont réunies pour célébrer les noces des frères Poirier avec les sœurs Mallet. Au repas du soir, on sert une crème. Quelques heures plus tard, 38 convives sont frappées de troubles gastro-intestinaux. Dix personnes décèdent. Marie Mallet, l’une des épouses, voit près de la moitié de sa famille disparaître.

Pendant une quinzaine de jours, ce fait divers fait la Une des journaux. Il sème un vent de panique dans la ville de Cholet et ses alentours. Une enquête judiciaire est ouverte, un juge d’instruction est saisi. Les plus éminents chercheurs de l’Ecole de médecine sont invités à établir la cause des décès. A la demande du préfet, le ministre de l’Intérieur dépêche un savant parisien pour les aider à élucider cette ténébreuse affaire.

S’agit-il d’un empoisonnement criminel ou d’un malheureux accident ?

Réponse le 11 juin dans un récit à suspens raconté par Sarah El Ouni, de la compagnie Omi Sissi, avec une sélection de documents d’archives à l’appui.

Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/ [{« link »: « https://cieomisissi.com/compagnie/ »}] Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l’Histoire de l’Anjou du IXe jusqu’au XXIe siècle.

Plongez dans l’histoire des noces tragiques de Cholet avec la conteuse Sarah El Ouni conte suspens

Cholet, un mariage, 1898. ADML, 11 Fi 3592