Angers

Remontez le temps aux Archives !

106 rue de Frémur Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 14:00:00

fin : 2026-06-09 20:00:00

Date(s) :

2026-06-09

À l’occasion de la Semaine internationale des Archives, plongez au cœur des Archives départementales de Maine-et-Loire et en exclusivité, découvrez le plus ancien document conservé, exceptionnellement sorti des réserves. .

106 rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 80 00

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English :

L’événement Remontez le temps aux Archives ! Angers a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers