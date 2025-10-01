Remontez le temps aux Archives ! Angers
Remontez le temps aux Archives ! Angers mardi 9 juin 2026.
Angers
Remontez le temps aux Archives !
106 rue de Frémur Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 14:00:00
fin : 2026-06-09 20:00:00
Date(s) :
2026-06-09
À l’occasion de la Semaine internationale des Archives, plongez au cœur des Archives départementales de Maine-et-Loire et en exclusivité, découvrez le plus ancien document conservé, exceptionnellement sorti des réserves. .
106 rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 80 00
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English :
L’événement Remontez le temps aux Archives ! Angers a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers
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