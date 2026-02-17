AGREEN INSTAL Émergence : votre installation agricole commence ici, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49), Angers

AGREEN INSTAL Émergence : votre installation agricole commence ici Jeudi 11 juin, 08h00 Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) Maine-et-Loire

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T08:00:00+02:00 – 2026-06-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T08:00:00+02:00 – 2026-06-11T18:00:00+02:00

AGREEN INSTAL Émergence est une journée conçue spécialement pour vous aider à y voir plus clair, à structurer vos premières réflexions et à poser les bases d’un projet agricole cohérent et réaliste.

Accompagné-e par des conseillères expertes de l’installation, vous avancerez pas à pas pour transformer votre idée en un début de projet mieux défini et prêt à être développé.

► En savoir plus sur AGREEN INSTAL Émergence

Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) 14 avenue Jean-Joxé 49100 ANGERS Angers 49006 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « https://agreen-startup.chambres-agriculture.fr/concours-a-venir/agreen-instal/agreen-instal-emergence »}]

Vous avez une idée de projet pour vous installer en agriculture, mais vous ne savez pas vraiment par où commencer ?

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