Angers, l’histoire de la Ville Angers samedi 16 août 2025.

7 place Kennedy Angers Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 15:00:00

fin : 2025-08-19 17:00:00

Date(s) :

2025-08-16 2025-08-19 2025-08-23 2025-08-28 2025-09-06 2025-10-25 2025-10-29 2025-12-27

Venez découvrir la ville du Roi René, du Moyen Âge à nos jours et arpentez les rues accompagné d’un guide-conférencier. .

7 place Kennedy Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

L’événement Angers, l’histoire de la Ville Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers