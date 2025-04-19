Angers, l’histoire de la Ville Angers
Angers, l’histoire de la Ville
7 place Kennedy Angers Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-16 15:00:00
fin : 2025-08-19 17:00:00
Date(s) :
2025-08-16 2025-08-19 2025-08-23 2025-08-28 2025-09-06 2025-10-25 2025-10-29 2025-12-27
Venez découvrir la ville du Roi René, du Moyen Âge à nos jours et arpentez les rues accompagné d’un guide-conférencier. .
7 place Kennedy Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
