Focus : IA et réseaux sociaux, CCI maine et loire, Angers

Focus : IA et réseaux sociaux Jeudi 25 juin, 08h30 CCI maine et loire Maine-et-Loire

Atelier gratuit – Entrée sur inscription – Limité à 20 pers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T08:30:00+02:00 – 2026-06-25T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T08:30:00+02:00 – 2026-06-25T10:00:00+02:00

La gestion des publications sur les réseaux sociaux demande du temps, et nécessite une recherche constante de nouvelles idées. Cependant, de nos jours, une présence active sur ces plateformes contribue à développer la notoriété des entreprises et à fidéliser leur clientèle.

L’intelligence artificielle générative offre une gamme d’outils pour aider à gagner en efficacité.

Venez découvrir comment ajuster vos contenus à votre activité, trouvez de nouvelles idées, gagnez du temps de rédaction et optimisez votre organisation.

Animé par Didier REVEAU – Conseiller numérique , CCI de Maine-et-Loire

CCI maine et loire 11 avenue de la Constitution ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://evenements.maineetloire.cci.fr/index.php?e=focus-ia-et-reseaux-sociaux »}]

Trouvez l’inspiration et produisez facilement vos contenus pour vos réseaux sociaux ! IA CCI