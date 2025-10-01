Bulles de Culture Apéritives Mini la tournée des fontaines Angers
Bulles de Culture Apéritives Mini la tournée des fontaines Angers vendredi 12 juin 2026.
Angers
Bulles de Culture Apéritives Mini la tournée des fontaines
place du Ralliement, devant le Grand Théâtre Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 19:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-26 2026-09-04 2026-09-18
Chaque fontaine a un style qui illustre son époque et correspond à sa fonction abreuver, décorer, rafraîchir…
A travers ses fontaines, Angers dévoile son histoire.
Proposition de poursuivre autour d’un verre. .
place du Ralliement, devant le Grand Théâtre Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 odilewibault@gmail.com
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English :
L’événement Bulles de Culture Apéritives Mini la tournée des fontaines Angers a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers
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