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Voyage musical en tapisseries Angers

Voyage musical en tapisseries Angers mercredi 22 avril 2026.

Adresse : 2, promenade du Bout-du-Monde

Ville : 49100 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 11 11

Angers

Voyage musical en tapisseries

2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :
2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24

En famille, explorez les tapisseries de la collection BIC en musique !   .

2, promenade du Bout-du-Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire  

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English :

L’événement Voyage musical en tapisseries Angers a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Angers

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