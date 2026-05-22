Les Promenades Fantômes: La Cité Office de tourisme d’Angers Angers

Angers

Les Promenades Fantômes: La Cité

Office de tourisme d’Angers 7, Place Kennedy Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17 22:50:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-31 2026-08-21 2026-08-22

Le spectacle des Promenades Fantômes est un spectacle déambulatoire en extérieur. Le public y découvrira quatre histoires de faits divers et de paranormal qui ont marquées l’Histoire d’Angers sous la forme d’un spectacle de conte dynamique et entrainant. .

Office de tourisme d’Angers 7, Place Kennedy Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement Les Promenades Fantômes: La Cité Angers a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Angers