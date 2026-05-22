Les Promenades Fantômes: La Cité Office de tourisme d’Angers Angers
Les Promenades Fantômes: La Cité Office de tourisme d’Angers Angers vendredi 17 juillet 2026.
Angers
Les Promenades Fantômes: La Cité
Office de tourisme d’Angers 7, Place Kennedy Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17 22:50:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18 2026-07-31 2026-08-21 2026-08-22
Le spectacle des Promenades Fantômes est un spectacle déambulatoire en extérieur. Le public y découvrira quatre histoires de faits divers et de paranormal qui ont marquées l’Histoire d’Angers sous la forme d’un spectacle de conte dynamique et entrainant. .
Office de tourisme d’Angers 7, Place Kennedy Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
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English :
L’événement Les Promenades Fantômes: La Cité Angers a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Angers
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