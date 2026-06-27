Foodeez Food tour gourmand à la rencontre des pépites angevines Angers
Foodeez Food tour gourmand à la rencontre des pépites angevines Angers samedi 27 juin 2026.
Angers
Foodeez Food tour gourmand à la rencontre des pépites angevines
Angers Maine-et-Loire
Tarif : 69 – 69 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:30:00
fin : 2026-10-31 14:30:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-13
Le Food Mood Tour est une aventure culinaire axée sur la découverte et la convivialité. Chaque circuit invite ses participant·es à déambuler dans les rues charmantes d’Angers, découvrant sur le chemin des pépites gastronomiques .
Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
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English :
L’événement Foodeez Food tour gourmand à la rencontre des pépites angevines Angers a été mis à jour le 2026-06-26 par Destination Angers
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